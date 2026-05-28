Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit in Rot.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent schwächer bei 25 007,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25 230,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 941,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 990,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 150,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 24 131,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,80 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,47 Prozent auf 1 275,60 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 79,22 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 175,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,78 Prozent auf 37,38 EUR) und adidas (+ 0,69 Prozent auf 166,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 168,42 EUR), Daimler Truck (-2,25 Prozent auf 42,08 EUR), Siemens (-2,21 Prozent auf 268,00 EUR), Allianz (-1,90 Prozent auf 382,00 EUR) und BMW (-1,74 Prozent auf 75,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 213 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,755 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at