Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Entwicklung
|
28.05.2026 15:59:11
Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag
Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent schwächer bei 25 007,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25 230,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 941,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 990,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 150,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 24 131,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,80 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,47 Prozent auf 1 275,60 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 79,22 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 175,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,78 Prozent auf 37,38 EUR) und adidas (+ 0,69 Prozent auf 166,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 168,42 EUR), Daimler Truck (-2,25 Prozent auf 42,08 EUR), Siemens (-2,21 Prozent auf 268,00 EUR), Allianz (-1,90 Prozent auf 382,00 EUR) und BMW (-1,74 Prozent auf 75,68 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 213 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,755 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)