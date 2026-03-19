Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 1,17 Prozent schwächer bei 22 898,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 22 767,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 189,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 25 007,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 288,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 23 323,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 6,79 Prozent nach. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 767,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 0,00 Prozent auf 57,96 EUR), Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 248,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,42 EUR), Brenntag SE (-0,45 Prozent auf 48,63 EUR) und Hannover Rück (-0,60 Prozent auf 265,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-9,88 Prozent auf 22,16 EUR), Infineon (-5,58 Prozent auf 37,74 EUR), Continental (-5,47 Prozent auf 58,42 EUR), MTU Aero Engines (-5,23 Prozent auf 317,00 EUR) und Commerzbank (-4,96 Prozent auf 31,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 16 091 316 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 188,490 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at