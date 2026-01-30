EVOTEC Aktie
Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 17 961,22 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,911 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,179 Prozent auf 18 020,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 987,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 940,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 131,59 Zählern.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 174,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 855,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 602,55 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 17 174,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 7,30 Prozent auf 25,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 48,04 EUR), secunet Security Networks (+ 3,21 Prozent auf 241,00 EUR), Medios (+ 2,41 Prozent auf 16,16 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,67 Prozent auf 5,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Schaeffler (-6,62 Prozent auf 10,02 EUR), EVOTEC SE (-3,16 Prozent auf 6,07 EUR), Salzgitter (-2,73 Prozent auf 44,24 EUR), HelloFresh (-1,94 Prozent auf 5,57 EUR) und Alzchem Group (-1,65 Prozent auf 154,80 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 587 645 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 10,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent.
Analysen zu EVOTEC SE
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
