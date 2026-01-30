EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 30.01.2026 12:27:05

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am Freitagmittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 17 961,22 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,911 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,179 Prozent auf 18 020,23 Punkte an der Kurstafel, nach 17 987,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 940,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 131,59 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,81 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 174,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 855,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 602,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 17 174,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 7,30 Prozent auf 25,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 48,04 EUR), secunet Security Networks (+ 3,21 Prozent auf 241,00 EUR), Medios (+ 2,41 Prozent auf 16,16 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,67 Prozent auf 5,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Schaeffler (-6,62 Prozent auf 10,02 EUR), EVOTEC SE (-3,16 Prozent auf 6,07 EUR), Salzgitter (-2,73 Prozent auf 44,24 EUR), HelloFresh (-1,94 Prozent auf 5,57 EUR) und Alzchem Group (-1,65 Prozent auf 154,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 587 645 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 10,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

mehr Analysen
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 152,20 -2,69% Alzchem Group AG
EVOTEC SE 6,15 -1,85% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,66 -0,96% HAMBORNER REIT
HelloFresh 5,56 -0,96% HelloFresh
JENOPTIK AG 26,14 6,87% JENOPTIK AG
Medios AG 15,86 0,89% Medios AG
Mutares 32,20 -1,08% Mutares
ProSiebenSat.1 Media SE 5,01 2,23% ProSiebenSat.1 Media SE
Salzgitter 44,70 -1,15% Salzgitter
Schaeffler AG 9,78 -5,56% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,34 0,42% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 238,00 2,81% secunet Security Networks AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,32 4,09% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 040,35 0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04:21 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen