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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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Index im Blick 08.07.2026 15:58:41

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags

Der TecDAX zeigt sich am Mittwoch leichter.

Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,83 Prozent auf 3 762,66 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 522,141 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,446 Prozent auf 3 815,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 832,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 734,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 817,03 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 3,50 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, den Wert von 4 067,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 595,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 941,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4,03 Prozent auf 29,44 EUR), SMA Solar (+ 3,88 Prozent auf 54,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,76 Prozent auf 29,82 EUR), JENOPTIK (+ 1,80 Prozent auf 38,54 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,78 Prozent auf 15,47 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Bechtle (-4,04 Prozent auf 30,86 EUR), Nemetschek SE (-3,93 Prozent auf 56,15 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR), Ottobock (-3,47 Prozent auf 50,00 EUR) und AIXTRON SE (-2,68 Prozent auf 42,77 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 279 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 163,528 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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