Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Index im Blick
|
08.07.2026 15:58:41
Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags
Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,83 Prozent auf 3 762,66 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 522,141 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,446 Prozent auf 3 815,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 832,85 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3 734,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 817,03 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 3,50 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, den Wert von 4 067,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 595,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 941,65 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,82 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4,03 Prozent auf 29,44 EUR), SMA Solar (+ 3,88 Prozent auf 54,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,76 Prozent auf 29,82 EUR), JENOPTIK (+ 1,80 Prozent auf 38,54 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,78 Prozent auf 15,47 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Bechtle (-4,04 Prozent auf 30,86 EUR), Nemetschek SE (-3,93 Prozent auf 56,15 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR), Ottobock (-3,47 Prozent auf 50,00 EUR) und AIXTRON SE (-2,68 Prozent auf 42,77 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 279 952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 163,528 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
08.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.07.26
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.07.26