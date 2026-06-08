Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Abgaben

Der DAX notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 15:41 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 24 658,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,046 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,26 Prozent tiefer bei 24 447,32 Punkten in den Handel, nach 24 759,05 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 732,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 426,61 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.05.2026, den Stand von 24 338,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 23 591,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 24 304,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,485 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,85 Prozent auf 78,73 EUR), Porsche Automobil (+ 1,34 Prozent auf 30,98 EUR), adidas (+ 1,18 Prozent auf 163,35 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 375,10 EUR) und Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 158,96 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BASF (-3,61 Prozent auf 49,14 EUR), SAP SE (-2,25 Prozent auf 157,84 EUR), Brenntag SE (-2,22 Prozent auf 55,54 EUR), Zalando (-2,11 Prozent auf 24,12 EUR) und Vonovia SE (-1,96 Prozent auf 19,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 894 362 Aktien gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,897 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at