Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 25 432,93 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,131 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,273 Prozent leichter bei 25 498,74 Punkten in den Handel, nach 25 568,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25 339,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 548,78 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 440,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24 635,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 23 698,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,64 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 4,04 Prozent auf 184,42 EUR), Bayer (+ 3,22 Prozent auf 49,72 EUR), Deutsche Börse (+ 3,15) Prozent auf 285,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,42 Prozent auf 39,37 EUR) und Symrise (+ 2,41 Prozent auf 89,30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-8,49 Prozent auf 53,59 EUR), HOCHTIEF (-7,88 Prozent auf 383,40 EUR), Siemens Energy (-7,39 Prozent auf 133,60 EUR), RWE (-4,04 Prozent auf 57,42 EUR) und MTU Aero Engines (-2,44 Prozent auf 335,30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 626 171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 204,593 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at