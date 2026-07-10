Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 25 112,19 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,079 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,148 Prozent tiefer bei 25 081,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 118,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 195,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 057,83 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,71 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 24 195,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, stand der DAX noch bei 23 803,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 456,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,33 Prozent nach oben. Bei 25 900,10 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2,37 Prozent auf 170,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 25,89 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 42,72 EUR), Deutsche Bank (+ 1,16 Prozent auf 31,29 EUR) und Beiersdorf (+ 1,12 Prozent auf 77,58 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-2,07 Prozent auf 71,83 EUR), Rheinmetall (-1,78 Prozent auf 995,20 EUR), Bayer (-1,42 Prozent auf 49,98 EUR), Siemens Energy (-1,32 Prozent auf 154,18 EUR) und HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 461,80 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 852 547 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 202,419 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at