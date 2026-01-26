Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|DAX-Kursentwicklung
|
26.01.2026 12:27:11
Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach
Um 12:10 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent auf 24 831,61 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,135 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,042 Prozent tiefer bei 24 890,30 Punkten in den Montagshandel, nach 24 900,71 Punkten am Vortag.
Bei 24 790,74 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 914,47 Punkten den höchsten Stand markierte.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 239,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Wert von 21 394,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 349,54 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,15 Prozent auf 35,13 EUR), Deutsche Bank (+ 1,57 Prozent auf 33,40 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 45,15 EUR), QIAGEN (+ 1,11 Prozent auf 46,64 EUR) und EON SE (+ 0,97 Prozent auf 17,12 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-1,83 Prozent auf 371,10 EUR), Airbus SE (-1,77 Prozent auf 203,05 EUR), Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 1 801,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 104,05 EUR) und Zalando (-1,29 Prozent auf 23,65 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 466 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 225,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|Verluste in Europa: STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:23
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|144,80
|1,08%
|Airbus SE
|203,60
|-1,83%
|Bayer
|45,42
|2,07%
|Commerzbank
|35,21
|2,21%
|Deutsche Bank AG
|33,36
|1,05%
|E.ON SE
|17,26
|1,98%
|MTU Aero Engines AG
|375,50
|-0,48%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,17
|0,03%
|QIAGEN N.V.
|46,65
|-0,26%
|Rheinmetall AG
|1 815,00
|-0,77%
|SAP SE
|196,54
|0,68%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,30
|-0,29%
|Zalando
|23,42
|-2,42%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 887,06
|-0,05%