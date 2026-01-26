Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

DAX-Kursentwicklung 26.01.2026 12:27:11

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach

DAX-Handel am Mittag.

Um 12:10 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent auf 24 831,61 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,135 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,042 Prozent tiefer bei 24 890,30 Punkten in den Montagshandel, nach 24 900,71 Punkten am Vortag.

Bei 24 790,74 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 914,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 239,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Wert von 21 394,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 349,54 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,15 Prozent auf 35,13 EUR), Deutsche Bank (+ 1,57 Prozent auf 33,40 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 45,15 EUR), QIAGEN (+ 1,11 Prozent auf 46,64 EUR) und EON SE (+ 0,97 Prozent auf 17,12 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-1,83 Prozent auf 371,10 EUR), Airbus SE (-1,77 Prozent auf 203,05 EUR), Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 1 801,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 104,05 EUR) und Zalando (-1,29 Prozent auf 23,65 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 466 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 225,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

