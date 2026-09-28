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Index-Performance 28.09.2026 12:26:57

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach

Der DAX im Performance-Check.

Am Montag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,02 Prozent schwächer bei 25 404,05 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,112 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,139 Prozent fester bei 25 443,98 Punkten, nach 25 408,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 25 508,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 371,57 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 569,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 671,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der DAX bei 23 739,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,52 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 3,44 Prozent auf 39,09 EUR), Fresenius SE (+ 1,97 Prozent auf 47,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,66 Prozent auf 40,46 EUR), Merck (+ 1,26 Prozent auf 136,70 EUR) und Henkel vz (+ 1,17 Prozent auf 74,60 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen BASF (-1,73 Prozent auf 49,55 EUR), Brenntag SE (-0,84 Prozent auf 59,06 EUR), Zalando (-0,77 Prozent auf 21,86 EUR), Infineon (-0,76 Prozent auf 56,28 EUR) und Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 141,54 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 903 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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BASF 49,64 -2,16% BASF
Brenntag SE 59,24 -0,37% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 26,74 -1,15% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 47,11 1,84% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,48 2,22% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 74,28 0,54% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 56,77 -0,54% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,59 0,63% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 136,80 1,41% Merck KGaA
SAP SE 183,94 -0,69% SAP SE
Siemens Energy AG 143,00 -0,39% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 39,02 3,42% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,56 -0,42% Volkswagen (VW) AG Vz.
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