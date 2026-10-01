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Index-Performance im Fokus 01.10.2026 15:58:54

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,41 Prozent tiefer bei 25 096,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,560 Prozent tiefer bei 25 058,08 Punkten, nach 25 199,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 232,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 831,60 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 970,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der DAX noch bei 25 040,28 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 24 113,62 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,27 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 146,35 EUR), SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 188,54 EUR), Scout24 (+ 1,49 Prozent auf 68,00 EUR), HOCHTIEF (+ 1,29 Prozent auf 392,40 EUR) und Daimler Truck (+ 0,38 Prozent auf 41,99 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-3,19 Prozent auf 46,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,19 Prozent auf 68,92 EUR), Deutsche Bank (-1,99 Prozent auf 31,23 EUR), Airbus SE (-1,86 Prozent auf 187,04 EUR) und RWE (-1,79 Prozent auf 58,24 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 637 998 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,959 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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