SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Fokus
|
01.10.2026 15:58:54
Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach
Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,41 Prozent tiefer bei 25 096,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,560 Prozent tiefer bei 25 058,08 Punkten, nach 25 199,19 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 232,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 831,60 Einheiten.
DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 970,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der DAX noch bei 25 040,28 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 24 113,62 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,27 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 3,25 Prozent auf 146,35 EUR), SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 188,54 EUR), Scout24 (+ 1,49 Prozent auf 68,00 EUR), HOCHTIEF (+ 1,29 Prozent auf 392,40 EUR) und Daimler Truck (+ 0,38 Prozent auf 41,99 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-3,19 Prozent auf 46,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,19 Prozent auf 68,92 EUR), Deutsche Bank (-1,99 Prozent auf 31,23 EUR), Airbus SE (-1,86 Prozent auf 187,04 EUR) und RWE (-1,79 Prozent auf 58,24 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 637 998 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,959 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
01.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
01.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|139,65
|-2,34%
|Airbus SE
|187,04
|0,62%
|Bayer
|44,93
|-0,64%
|Daimler Truck
|41,50
|0,17%
|Deutsche Bank AG
|30,84
|-1,00%
|Heidelberg Materials
|144,10
|-0,76%
|HOCHTIEF AG
|400,20
|1,27%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,14
|0,06%
|RWE AG St.
|57,96
|-0,62%
|SAP SE
|188,18
|0,58%
|Scout24
|68,05
|1,04%
|Siemens AG
|272,00
|-0,44%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,24
|-0,03%
|Vonovia SE
|16,86
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 939,35
|-1,03%