Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Mit dem DAX geht es heute abwärts.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,55 Prozent auf 25 123,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,579 Prozent tiefer bei 25 114,39 Punkten, nach 25 260,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 036,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 194,93 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 900,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 091,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, betrug der DAX-Kurs 22 287,56 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,38 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,64 Prozent auf 35,40 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 45,99 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,31 Prozent auf 208,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 167,40 EUR) und Beiersdorf (+ 1,03 Prozent auf 107,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-3,65 Prozent auf 167,46 EUR), Zalando (-2,46 Prozent auf 20,18 EUR), Rheinmetall (-2,33 Prozent auf 1 699,50 EUR), BMW (-1,97 Prozent auf 88,54 EUR) und Airbus SE (-1,94 Prozent auf 186,02 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 694 016 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 197,887 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at