Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Montag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,26 Prozent tiefer bei 24 977,39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,41 Prozent auf 24 940,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 297,13 Punkten am Vortag.

Bei 24 911,59 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 070,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, stand der DAX bei 24 288,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der DAX 23 830,99 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, erreichte der DAX einen Wert von 20 903,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 448,98 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 6,44 Prozent auf 44,19 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 935,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,44 Prozent auf 27,44 EUR), EON SE (+ 0,83 Prozent auf 17,56 EUR) und Hannover Rück (+ 0,33 Prozent auf 245,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil adidas (-3,88 Prozent auf 153,65 EUR), Porsche Automobil (-3,73 Prozent auf 36,11 EUR), BMW (-3,49 Prozent auf 85,62 EUR), Siemens Healthineers (-3,28 Prozent auf 44,78 EUR) und Deutsche Bank (-3,26 Prozent auf 32,46 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 141 593 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,34 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

