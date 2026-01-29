Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus

So bewegt sich der DAX am Morgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 24 648,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,133 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,505 Prozent auf 24 697,38 Punkte an der Kurstafel, nach 24 822,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 697,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 588,62 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,971 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der DAX 24 351,12 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 124,21 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 21 637,53 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,445 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 2,83 Prozent auf 258,00 EUR), Zalando (+ 2,49 Prozent auf 24,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,33 Prozent auf 47,48 EUR), GEA (+ 2,27 Prozent auf 60,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 58,57 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 32,37 EUR), Symrise (-0,97 Prozent auf 71,80 EUR), Rheinmetall (-0,73 Prozent auf 1 831,50 EUR) und Scout24 (-0,35 Prozent auf 85,30 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 343 120 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 222,640 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at