Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags in Rot

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 2,28 Prozent auf 25 723,77 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,195 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,54 Prozent auf 25 919,48 Punkte an der Kurstafel, nach 26 325,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26 061,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 617,54 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,306 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, betrug der DAX-Kurs 25 449,19 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26 140,13 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 23 734,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 692,90 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,16 Prozent auf 117,44 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 46,35 EUR), RWE (+ 0,28 Prozent auf 57,22 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,28 EUR) und Commerzbank (-0,28 Prozent auf 38,62 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,97 Prozent auf 57,38 EUR), Daimler Truck (-4,84 Prozent auf 39,88 EUR), Hannover Rück (-4,70 Prozent auf 292,00 EUR), Rheinmetall (-3,96 Prozent auf 808,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,94 Prozent auf 571,20 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 376 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 241,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,83 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at