Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Am Dienstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,03 Prozent leichter bei 24 839,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,304 Prozent auf 24 922,10 Punkte an der Kurstafel, nach 24 846,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 822,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 989,00 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, notierte der DAX bei 24 985,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 270,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der DAX einen Stand von 24 307,80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Bei 25 900,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,86 Prozent auf 66,47 EUR), Siemens Energy (+ 3,05 Prozent auf 157,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,75 Prozent auf 43,01 EUR), Daimler Truck (+ 1,60 Prozent auf 43,18 EUR) und Commerzbank (+ 1,03 Prozent auf 37,29 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Merck (-3,11 Prozent auf 130,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,79 Prozent auf 502,20 EUR), Siemens Healthineers (-2,77 Prozent auf 34,37 EUR), Scout24 (-2,48 Prozent auf 70,65 EUR) und Hannover Rück (-2,44 Prozent auf 247,40 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 941 483 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 201,657 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at