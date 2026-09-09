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Index im Blick 09.09.2026 12:26:51

Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus

Der DAX zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 1,27 Prozent auf 25 676,84 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,168 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,525 Prozent auf 25 870,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 007,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 674,20 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 909,66 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 1,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der DAX bei 26 319,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 433,06 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 718,45 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,64 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit RWE (+ 2,29 Prozent auf 60,62 EUR), SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 185,66 EUR), EON SE (+ 1,25 Prozent auf 17,87 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 28,38 EUR) und Fresenius SE (+ 0,36 Prozent auf 44,85 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens (-3,28 Prozent auf 263,55 EUR), Rheinmetall (-3,10 Prozent auf 1 019,20 EUR), Infineon (-2,69 Prozent auf 56,88 EUR), Airbus SE (-2,67 Prozent auf 195,40 EUR) und Heidelberg Materials (-2,62 Prozent auf 157,70 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 329 102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 210,988 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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