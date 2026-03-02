Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus

Zum Handelsschluss gab der DAX im XETRA-Handel um 2,42 Prozent auf 24 672,40 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,169 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 2,33 Prozent auf 24 695,44 Punkte an der Kurstafel, nach 25 284,26 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 897,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 577,42 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 24 797,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 710,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 551,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,542 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 266,33 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,99 Prozent auf 39,84 EUR), RWE (+ 0,66 Prozent auf 54,90 EUR), Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 233,30 EUR), Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 256,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,68 Prozent auf 551,80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil BMW (-4,99 Prozent auf 85,00 EUR), Zalando (-4,43 Prozent auf 19,83 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,41 Prozent auf 96,74 EUR), adidas (-4,33 Prozent auf 151,35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,02 Prozent auf 56,63 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 782 323 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Mit 6,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at