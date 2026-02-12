Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Letztendlich schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 24 827,83 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,145 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,823 Prozent auf 25 060,80 Punkte an der Kurstafel, nach 24 856,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 239,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 813,23 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,132 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 405,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 381,46 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bewegte sich der DAX bei 22 148,03 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,18 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 6,09 Prozent auf 32,22 EUR), Continental (+ 2,90 Prozent auf 73,06 EUR), Hannover Rück (+ 2,63 Prozent auf 250,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,56 Prozent auf 208,50 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,14 Prozent auf 40,99 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-11,01 Prozent auf 189,90 EUR), Scout24 (-6,12 Prozent auf 67,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,88 Prozent auf 48,78 EUR), RWE (-3,95 Prozent auf 52,10 EUR) und BMW (-1,95 Prozent auf 87,72 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 11 025 044 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,988 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at