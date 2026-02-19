Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Zum Handelsende tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,03 Prozent schwächer bei 25 017,98 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,147 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,316 Prozent auf 25 198,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 278,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 228,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 983,89 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,118 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 959,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 162,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bewegte sich der DAX bei 22 433,63 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,95 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1 743,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,64 Prozent auf 27,35 EUR), Hannover Rück (+ 1,55 Prozent auf 249,00 EUR), Scout24 (+ 1,31 Prozent auf 69,60 EUR) und Symrise (+ 1,13 Prozent auf 74,94 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), BASF (-2,44 Prozent auf 48,69 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 51,46 EUR), Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 30,41 EUR) und BMW (-1,87 Prozent auf 90,08 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 201 242 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,150 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

