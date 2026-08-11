QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
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11.08.2026 12:26:49
Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Dienstagmittag
Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 26 287,18 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,206 Prozent höher bei 26 378,00 Punkten in den Handel, nach 26 323,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 387,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 245,57 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der DAX bei 25 067,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 350,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der DAX 24 081,34 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,12 Prozent. Bei 26 445,18 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR), Beiersdorf (+ 0,78 Prozent auf 80,02 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,59 Prozent auf 42,56 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen adidas (-2,18 Prozent auf 163,70 EUR), Daimler Truck (-1,46 Prozent auf 46,47 EUR), QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,93 EUR), Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 46,66 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 626 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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