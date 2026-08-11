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DAX-Kursverlauf 11.08.2026 12:26:49

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Dienstagmittag

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Dienstagmittag

Am Dienstag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 26 287,18 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,206 Prozent höher bei 26 378,00 Punkten in den Handel, nach 26 323,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 387,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 245,57 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der DAX bei 25 067,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 350,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der DAX 24 081,34 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,12 Prozent. Bei 26 445,18 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR), Beiersdorf (+ 0,78 Prozent auf 80,02 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,59 Prozent auf 42,56 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen adidas (-2,18 Prozent auf 163,70 EUR), Daimler Truck (-1,46 Prozent auf 46,47 EUR), QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,93 EUR), Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 46,66 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 626 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 212,35 -0,65% Airbus SE
Beiersdorf AG 80,14 1,21% Beiersdorf AG
Daimler Truck 46,17 -2,06% Daimler Truck
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Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,56 1,29% Fresenius Medical Care (FMC) St.
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QIAGEN N.V. 37,70 -0,54% QIAGEN N.V.
SAP SE 181,64 1,01% SAP SE
Siemens AG 278,00 0,38% Siemens AG
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