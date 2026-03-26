Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 26.03.2026 12:26:36

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag

Der DAX notiert am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag verliert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,15 Prozent auf 22 693,92 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,937 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,942 Prozent schwächer bei 22 740,71 Punkten, nach 22 957,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 22 572,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 777,54 Zähler.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 3,40 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 25 289,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der DAX einen Wert von 22 839,03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 7,52 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 1,62 Prozent auf 56,52 EUR), BASF (+ 1,32 Prozent auf 50,68 EUR), Henkel vz (+ 0,80 Prozent auf 68,04 EUR), Beiersdorf (+ 0,59 Prozent auf 75,40 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 133,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil (-3,15 Prozent auf 31,05 EUR), Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 153,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,59 Prozent auf 311,90 EUR), Infineon (-2,46 Prozent auf 38,69 EUR) und Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 25,24 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 229 126 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
23.03.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
19.03.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
03.03.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 133,35 0,30% adidas
BASF 50,56 1,53% BASF
Beiersdorf AG 75,32 0,37% Beiersdorf AG
Brenntag SE 56,32 1,66% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 25,22 -1,87% Deutsche Bank AG
Henkel KGaA Vz. 68,08 1,04% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 38,59 -2,34% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 311,30 -2,60% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 31,08 -3,00% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 144,22 -1,50% SAP SE
Siemens Energy AG 153,10 -3,04% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 87,18 -1,02% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,22 -2,21% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 22 664,51 -1,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen