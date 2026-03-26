Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag

Am Donnerstag verliert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,15 Prozent auf 22 693,92 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,937 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,942 Prozent schwächer bei 22 740,71 Punkten, nach 22 957,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 22 572,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 777,54 Zähler.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 3,40 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 25 289,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der DAX einen Wert von 22 839,03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 7,52 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 1,62 Prozent auf 56,52 EUR), BASF (+ 1,32 Prozent auf 50,68 EUR), Henkel vz (+ 0,80 Prozent auf 68,04 EUR), Beiersdorf (+ 0,59 Prozent auf 75,40 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 133,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil (-3,15 Prozent auf 31,05 EUR), Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 153,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,59 Prozent auf 311,90 EUR), Infineon (-2,46 Prozent auf 38,69 EUR) und Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 25,24 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 229 126 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at