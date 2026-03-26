Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursverlauf
|
26.03.2026 12:26:36
Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag
Am Donnerstag verliert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,15 Prozent auf 22 693,92 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,937 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,942 Prozent schwächer bei 22 740,71 Punkten, nach 22 957,08 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 22 572,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 22 777,54 Zähler.
DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 3,40 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 25 289,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der DAX einen Wert von 22 839,03 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 7,52 Prozent nach. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 1,62 Prozent auf 56,52 EUR), BASF (+ 1,32 Prozent auf 50,68 EUR), Henkel vz (+ 0,80 Prozent auf 68,04 EUR), Beiersdorf (+ 0,59 Prozent auf 75,40 EUR) und adidas (+ 0,57 Prozent auf 133,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil (-3,15 Prozent auf 31,05 EUR), Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 153,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,59 Prozent auf 311,90 EUR), Infineon (-2,46 Prozent auf 38,69 EUR) und Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 25,24 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 229 126 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|19.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|19.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|133,35
|0,30%
|BASF
|50,56
|1,53%
|Beiersdorf AG
|75,32
|0,37%
|Brenntag SE
|56,32
|1,66%
|Deutsche Bank AG
|25,22
|-1,87%
|Henkel KGaA Vz.
|68,08
|1,04%
|Infineon AG
|38,59
|-2,34%
|MTU Aero Engines AG
|311,30
|-2,60%
|Porsche Automobil Holding SE
|31,08
|-3,00%
|SAP SE
|144,22
|-1,50%
|Siemens Energy AG
|153,10
|-3,04%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|87,18
|-1,02%
|Vonovia SE
|21,22
|-2,21%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|22 664,51
|-1,27%