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Marktbericht 15.09.2026 17:58:51

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

DAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 25 423,47 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,316 Prozent auf 25 360,32 Punkte an der Kurstafel, nach 25 440,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 478,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 172,89 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der DAX bei 26 440,31 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 24 894,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 748,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,60 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1 028,60 EUR), QIAGEN (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,61 Prozent auf 333,50 EUR), RWE (+ 1,53 Prozent auf 58,28 EUR) und Symrise (+ 1,31 Prozent auf 89,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Zalando (-3,72 Prozent auf 21,75 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Daimler Truck (-1,82 Prozent auf 43,24 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR) und Continental (-1,49 Prozent auf 68,56 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 776 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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