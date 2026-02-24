Minuszeichen in Frankfurt: DAX startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 24 902,05 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,163 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,159 Prozent leichter bei 24 952,16 Punkten in den Handel, nach 24 991,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 898,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 971,41 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 24 900,71 Punkten bewertet. Der DAX lag vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 23 239,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der DAX bei 22 425,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,48 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 266,33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 1,91 Prozent auf 54,32 EUR), Continental (+ 1,47 Prozent auf 73,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 59,09 EUR), Symrise (+ 1,27 Prozent auf 76,76 EUR) und BASF (+ 1,23 Prozent auf 49,47 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,86 Prozent auf 38,55 EUR), MTU Aero Engines (-3,60 Prozent auf 383,20 EUR), Deutsche Bank (-1,76 Prozent auf 30,14 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 165,66 EUR) und Commerzbank (-1,25 Prozent auf 33,98 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 482 866 Aktien gehandelt. Mit 197,887 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at