Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Der DAX zeigt sich am Freitagnachmittag im Minus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,39 Prozent leichter bei 25 359,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,126 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,468 Prozent auf 25 596,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 716,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 354,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 656,22 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,547 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 26 128,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der DAX bei 25 026,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 674,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3,05 Prozent auf 56,06 EUR), HOCHTIEF (+ 0,66 Prozent auf 395,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,20 Prozent auf 1 018,20 EUR), Siemens Energy (-0,18 Prozent auf 141,54 EUR) und RWE (-0,40 Prozent auf 60,38 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-4,31 Prozent auf 27,08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,41 Prozent auf 78,28 EUR), Deutsche Bank (-3,37 Prozent auf 33,09 EUR), BMW (-3,23 Prozent auf 61,18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,05 Prozent auf 44,79 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 315 339 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 215,328 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at