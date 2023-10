Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,96 Prozent leichter bei 15 276,66 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,579 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,162 Prozent auf 15 400,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 425,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 256,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 409,89 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,881 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 654,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 141,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, lag der DAX-Kurs bei 12 355,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 8,58 Prozent aufwärts. 16 528,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Porsche (+ 0,58 Prozent auf 90,92 EUR), EON SE (+ 0,51 Prozent auf 10,91 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,41 Prozent auf 73,92 EUR), Daimler Truck (+ 0,19 Prozent auf 31,58 EUR) und Beiersdorf (+ 0,16 Prozent auf 122,35 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-11,82 Prozent auf 283,50 EUR), Merck (-4,41 Prozent auf 148,40 EUR), Siemens Energy (-3,46 Prozent auf 11,59 EUR), Commerzbank (-2,62 Prozent auf 10,02 EUR) und QIAGEN (-2,55 Prozent auf 36,64 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 528 953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 146,025 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at