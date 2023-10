Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht mittags Abschläge

Der DAX verbucht am fünften Tag der Woche Verluste.

Um 12:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 1,05 Prozent auf 14 886,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,541 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 1,15 Prozent tiefer bei 14 872,02 Punkten, nach 15 045,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 847,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 936,49 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 2,19 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 781,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der DAX 16 204,22 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der DAX einen Wert von 12 767,41 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 5,81 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 976,44 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Covestro (+ 1,20 Prozent auf 48,19 EUR), Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 260,70 EUR), Fresenius SE (+ 0,68 Prozent auf 25,07 EUR), Beiersdorf (+ 0,54 Prozent auf 121,70 EUR) und Merck (+ 0,43 Prozent auf 150,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-3,88 Prozent auf 247,50 EUR), Heidelberg Materials (-3,61 Prozent auf 68,28 EUR), SAP SE (-2,36 Prozent auf 124,28 EUR), Hannover Rück (-2,13 Prozent auf 206,30 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,57 Prozent auf 45,09 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 701 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 141,697 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at