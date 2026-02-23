Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der DAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,09 Prozent auf 24 986,58 Punkte nach. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,579 Prozent auf 25 114,39 Punkte an der Kurstafel, nach 25 260,69 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 937,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 194,93 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 24 900,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 091,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 22 287,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,25 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 45,89 EUR), Beiersdorf (+ 1,22) Prozent auf 107,80 EUR), Henkel vz (+ 1,11 Prozent auf 83,58 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,53 Prozent auf 41,39 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Airbus SE (-3,43 Prozent auf 183,20 EUR), SAP SE (-3,42 Prozent auf 167,86 EUR), BMW (-2,90 Prozent auf 87,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,54 Prozent auf 99,90 EUR) und Zalando (-2,51 Prozent auf 20,17 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 056 706 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 197,887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

