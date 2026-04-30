Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert zum Start

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent leichter bei 23 798,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,018 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,997 Prozent schwächer bei 23 715,71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 954,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 23 807,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 715,71 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,64 Prozent zurück. Der DAX bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 562,88 Punkten. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, mit 24 538,81 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, stand der DAX noch bei 22 496,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,02 Prozent nach unten. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 1,61 Prozent auf 60,68 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 47,53 EUR), Scout24 (+ 0,63 Prozent auf 72,45 EUR), EON SE (+ 0,24 Prozent auf 18,46 EUR) und RWE (+ 0,20 Prozent auf 60,76 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 505,60 EUR), Continental (-2,52 Prozent auf 61,90 EUR), GEA (-2,36 Prozent auf 57,80 EUR), Deutsche Bank (-2,02 Prozent auf 26,26 EUR) und Heidelberg Materials (-2,01 Prozent auf 182,45 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 481 576 Aktien gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 191,443 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at