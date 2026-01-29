Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Am Donnerstag verliert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,08 Prozent auf 24 554,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,133 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,505 Prozent leichter bei 24 697,38 Punkten, nach 24 822,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 758,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 503,15 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der DAX noch bei 24 351,12 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Wert von 24 124,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, notierte der DAX bei 21 637,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,063 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 24 349,54 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,67 Prozent auf 149,15 EUR), Siemens (+ 3,67 Prozent auf 260,10 EUR), GEA (+ 2,60 Prozent auf 61,10 EUR), QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 45,51 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 67,44 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil SAP SE (-15,41 Prozent auf 165,92 EUR), Symrise (-2,95 Prozent auf 70,36 EUR), Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 32,16 EUR), Brenntag SE (-1,74 Prozent auf 49,84 EUR) und Commerzbank (-1,68 Prozent auf 34,56 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6 547 866 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 222,640 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

