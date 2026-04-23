Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent auf 24 136,14 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,053 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,489 Prozent auf 24 076,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 194,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 140,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 071,59 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 22 653,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der DAX mit 24 900,71 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 21 961,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,64 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,71 Prozent auf 52,21 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,00 Prozent auf 303,10 EUR), Continental (+ 0,56 Prozent auf 65,14 EUR), Brenntag SE (+ 0,50 Prozent auf 60,56 EUR) und BASF (+ 0,49 Prozent auf 53,77 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-2,03 Prozent auf 146,78 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 27,46 EUR), Fresenius SE (-1,32 Prozent auf 41,82 EUR), Commerzbank (-1,32 Prozent auf 34,36 EUR) und Scout24 (-1,12 Prozent auf 70,85 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 098 302 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 184,163 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at