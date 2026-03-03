Minuszeichen in Frankfurt: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den LUS-DAX

Der LUS-DAX befindet sich am Mittag deutlich im Abwärtstrend.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 3,75 Prozent schwächer bei 23 676,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 596,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 426,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 734,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 776,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 23 060,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,62 Prozent zurück. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Bei 23 596,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,80 Prozent auf 237,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,75 Prozent auf 40,14 EUR), QIAGEN (-0,50 Prozent auf 41,09 EUR), Scout24 (-0,85 Prozent auf 69,75 EUR) und Siemens Healthineers (-1,79 Prozent auf 40,63 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-17,77 Prozent auf 86,14 EUR), Siemens Energy (-5,27 Prozent auf 153,80 EUR), BASF (-5,22 Prozent auf 44,86 EUR), Infineon (-5,19 Prozent auf 42,11 EUR) und Siemens (-5,16 Prozent auf 225,90 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 770 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 195,098 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,26 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at