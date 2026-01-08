Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|LUS-DAX-Marktbericht
|
08.01.2026 15:59:00
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,03 Prozent im Minus bei 25 087,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 003,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 216,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 24 028,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 635,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 20 341,00 Punkte.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2,82 Prozent auf 28,07 EUR), Bayer (+ 1,89 Prozent auf 39,07 EUR), Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 859,00 EUR), Commerzbank (+ 1,43 Prozent auf 35,40 EUR) und EON SE (+ 1,26 Prozent auf 16,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-4,11 Prozent auf 24,52 EUR), BMW (-2,64 Prozent auf 90,60 EUR), Infineon (-2,43 Prozent auf 41,11 EUR), Siemens Energy (-2,28 Prozent auf 126,45 EUR) und Siemens (-1,91 Prozent auf 251,35 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 3 511 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 230,052 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
