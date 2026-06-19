GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Index-Bewegung
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19.06.2026 12:27:10
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Verlustzone
Am Freitag fällt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,05 Prozent auf 25 083,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 924,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 181,00 Einheiten.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 330,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 009,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der LUS-DAX 23 069,00 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,68 Prozent auf 1 210,20 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 61,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,03 Prozent auf 45,51 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 83,32 EUR) und GEA (+ 1,60 Prozent auf 60,50 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,04 Prozent auf 80,70 EUR), adidas (-1,63 Prozent auf 175,05 EUR), Zalando (-1,27 Prozent auf 24,18 EUR), Beiersdorf (-0,85 Prozent auf 72,10 EUR) und Heidelberg Materials (-0,75 Prozent auf 185,25 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 030 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,174 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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