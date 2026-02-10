Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 10.02.2026 17:59:10

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus

Heute legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 25 018,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 082,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 937,50 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25 279,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, stand der LUS-DAX bei 24 086,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 10.02.2025, einen Wert von 21 948,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,84 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 6,98 Prozent auf 76,64 EUR), Brenntag SE (+ 5,50 Prozent auf 58,36 EUR), BASF (+ 4,64 Prozent auf 50,92 EUR), Zalando (+ 4,62 Prozent auf 22,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,62 Prozent auf 104,55 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-4,62 Prozent auf 150,60 EUR), Allianz (-2,58 Prozent auf 377,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 216,20 EUR), Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 629,00 EUR) und Hannover Rück (-1,14 Prozent auf 242,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 824 406 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

mehr Analysen
06.02.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
05.02.26 Hannover Rück Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 368,10 -0,03% Allianz
BASF 51,22 0,12% BASF
Beiersdorf AG 104,05 -0,57% Beiersdorf AG
Brenntag SE 58,56 0,10% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 30,81 -0,18% Deutsche Bank AG
Hannover Rück 249,60 0,24% Hannover Rück
Heidelberg Materials 192,55 -0,75% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 35,72 0,11% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 568,50 -0,88% Rheinmetall AG
Siemens AG 255,30 -2,41% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,80 -0,15% Siemens Energy AG
Symrise AG 75,54 -0,18% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,15 0,05% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 20,63 -0,10% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 861,00 -0,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen