|Index im Fokus
|
10.02.2026 17:59:10
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus
Schlussendlich schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 25 018,50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 082,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 937,50 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25 279,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, stand der LUS-DAX bei 24 086,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 10.02.2025, einen Wert von 21 948,00 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,84 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 6,98 Prozent auf 76,64 EUR), Brenntag SE (+ 5,50 Prozent auf 58,36 EUR), BASF (+ 4,64 Prozent auf 50,92 EUR), Zalando (+ 4,62 Prozent auf 22,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 3,62 Prozent auf 104,55 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-4,62 Prozent auf 150,60 EUR), Allianz (-2,58 Prozent auf 377,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 216,20 EUR), Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 629,00 EUR) und Hannover Rück (-1,14 Prozent auf 242,20 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 824 406 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Analysen zu Hannover Rück
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
