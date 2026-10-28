Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX im Fokus
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28.10.2026 12:27:23
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag
Um 12:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent leichter bei 25 562,00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 489,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 618,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 25 498,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 25 517,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 242,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,05 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,29 Prozent auf 29,83 EUR), Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 132,74 EUR), Infineon (+ 1,54 Prozent auf 53,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 69,80 EUR) und BMW (+ 1,20 Prozent auf 57,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Symrise (-10,12 Prozent auf 89,92 EUR), Zalando (-2,67 Prozent auf 25,85 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Bayer (-1,39 Prozent auf 45,51 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,05 Prozent auf 58,20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 755 159 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 240,645 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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