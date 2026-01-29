Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Entwicklung 29.01.2026 17:59:04

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück

So bewegte sich der LUS-DAX am Donnerstag zum Handelsschluss.

Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,99 Prozent tiefer bei 24 363,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 835,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 266,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der LUS-DAX 24 361,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 29.10.2025, mit 24 125,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 653,00 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,826 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,50 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 2,01 Prozent auf 255,95 EUR), GEA (+ 1,60 Prozent auf 60,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,55 Prozent auf 24,83 EUR), Beiersdorf (+ 1,50 Prozent auf 99,02 EUR) und Henkel vz (+ 1,39 Prozent auf 72,98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-16,07 Prozent auf 164,62 EUR), Infineon (-3,73 Prozent auf 41,80 EUR), Scout24 (-3,33 Prozent auf 82,75 EUR), Rheinmetall (-2,68 Prozent auf 1 795,50 EUR) und Daimler Truck (-2,65 Prozent auf 40,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 15 806 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,640 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten