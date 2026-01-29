Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|LUS-DAX-Entwicklung
|
29.01.2026 17:59:04
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück
Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,99 Prozent tiefer bei 24 363,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 835,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 266,50 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der LUS-DAX 24 361,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 29.10.2025, mit 24 125,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 653,00 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,826 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,50 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 2,01 Prozent auf 255,95 EUR), GEA (+ 1,60 Prozent auf 60,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,55 Prozent auf 24,83 EUR), Beiersdorf (+ 1,50 Prozent auf 99,02 EUR) und Henkel vz (+ 1,39 Prozent auf 72,98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-16,07 Prozent auf 164,62 EUR), Infineon (-3,73 Prozent auf 41,80 EUR), Scout24 (-3,33 Prozent auf 82,75 EUR), Rheinmetall (-2,68 Prozent auf 1 795,50 EUR) und Daimler Truck (-2,65 Prozent auf 40,75 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 15 806 468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,640 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite.
