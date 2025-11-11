Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|LUS-DAX-Entwicklung
|
11.11.2025 15:59:09
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 24 060,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 948,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 084,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 124,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 070,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 19 426,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 20,52 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Merck (+ 2,78 Prozent auf 112,75 EUR), Vonovia SE (+ 2,67 Prozent auf 25,77 EUR), adidas (+ 2,60 Prozent auf 161,80 EUR), Bayer (+ 1,57 Prozent auf 26,92 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,54 Prozent auf 204,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1 733,50 EUR), Continental (-2,88 Prozent auf 64,18 EUR), GEA (-1,33 Prozent auf 59,50 EUR), Scout24 (-1,02 Prozent auf 92,05 EUR) und RWE (-0,99 Prozent auf 43,04 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 648 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
11.11.25