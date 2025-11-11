Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück

Am Nachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 24 060,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 948,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 084,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 124,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 070,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 19 426,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 20,52 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Merck (+ 2,78 Prozent auf 112,75 EUR), Vonovia SE (+ 2,67 Prozent auf 25,77 EUR), adidas (+ 2,60 Prozent auf 161,80 EUR), Bayer (+ 1,57 Prozent auf 26,92 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,54 Prozent auf 204,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2,99 Prozent auf 1 733,50 EUR), Continental (-2,88 Prozent auf 64,18 EUR), GEA (-1,33 Prozent auf 59,50 EUR), Scout24 (-1,02 Prozent auf 92,05 EUR) und RWE (-0,99 Prozent auf 43,04 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 648 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,79 erwartet. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

