Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach

Am Dienstag sank der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,89 Prozent auf 22 586,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 22 734,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 343,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Stand von 25 029,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 323,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 22 884,00 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,06 Prozent zurück. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 7,57 Prozent auf 55,16 EUR), BASF (+ 4,18 Prozent auf 48,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 151,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,49 Prozent auf 73,66 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR), Scout24 (-1,94 Prozent auf 63,25 EUR), Bayer (-1,88 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (-1,12 Prozent auf 164,56 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 209,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 626 179 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 179,640 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at