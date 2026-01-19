SAP Aktie

Index im Blick 19.01.2026 12:26:38

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,32 Prozent auf 24 941,00 Punkte.

Bei 25 067,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 907,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 24 288,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 23 985,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 20 879,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,53 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 447,00 Zähler.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 7,19 Prozent auf 44,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 960,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 27,21 EUR), EON SE (+ 0,43 Prozent auf 17,49 EUR) und Hannover Rück (-0,16 Prozent auf 244,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen BMW (-4,26 Prozent auf 84,94 EUR), adidas (-4,22 Prozent auf 153,10 EUR), Commerzbank (-3,92 Prozent auf 33,58 EUR), Porsche Automobil (-3,71 Prozent auf 36,12 EUR) und Siemens Healthineers (-3,65 Prozent auf 44,61 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 586 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,34 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

