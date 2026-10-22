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LUS-DAX im Blick 22.10.2026 17:58:46

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Mit dem LUS-DAX ging es heute abwärts.

Der LUS-DAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 25 398,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 563,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 317,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 689,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25 160,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24 111,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,39 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Scout24 (+ 3,19) Prozent auf 85,70 EUR), Deutsche Börse (+ 2,99 Prozent auf 317,20 EUR) und Merck (+ 2,88 Prozent auf 146,35 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Infineon (-6,04 Prozent auf 49,89 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 356,40 EUR), MTU Aero Engines (-4,18 Prozent auf 332,80 EUR) und Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die QIAGEN-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 033 035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 232,629 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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