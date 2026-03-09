Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 1,85 Prozent tiefer bei 23 021,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 101,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 863,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 023,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 24 115,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 187,00 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,29 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,73 Prozent auf 39,19 EUR), Hannover Rück (-0,80 Prozent auf 246,80 EUR) und Siemens Healthineers (-1,01 Prozent auf 40,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-5,48 Prozent auf 141,55 EUR), MTU Aero Engines (-4,53 Prozent auf 335,10 EUR), Continental (-4,35 Prozent auf 60,76 EUR), Infineon (-4,34 Prozent auf 37,71 EUR) und Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 836 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 201,683 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,09 Prozent gelockt.

