Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 09.03.2026 09:29:02

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX-Handel am Montagmorgen.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 1,85 Prozent tiefer bei 23 021,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 101,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 863,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 25 023,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 24 115,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 187,00 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,29 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,73 Prozent auf 39,19 EUR), Hannover Rück (-0,80 Prozent auf 246,80 EUR) und Siemens Healthineers (-1,01 Prozent auf 40,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-5,48 Prozent auf 141,55 EUR), MTU Aero Engines (-4,53 Prozent auf 335,10 EUR), Continental (-4,35 Prozent auf 60,76 EUR), Infineon (-4,34 Prozent auf 37,71 EUR) und Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 836 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 201,683 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
05.03.26 SAP Buy UBS AG
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 173,52 -0,68% Airbus SE
Beiersdorf AG 82,02 -2,12% Beiersdorf AG
Continental AG 61,22 -3,04% Continental AG
Deutsche Börse AG 243,10 0,41% Deutsche Börse AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,88 0,76% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 248,40 -0,64% Hannover Rück
Infineon AG 39,97 1,99% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 346,30 -1,40% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 529,40 0,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 33,04 -2,02% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 172,96 -0,21% SAP SE
Siemens Energy AG 152,75 2,38% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 40,37 0,05% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,26 -0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 785,00 1,40%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen