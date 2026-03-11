Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,55 Prozent auf 23 684,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 885,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 661,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 24 925,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 400,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 22 432,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 3,59 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 863,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 0,60 Prozent auf 45,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,38 Prozent auf 39,74 EUR), Merck (+ 0,23 Prozent auf 111,25 EUR), Daimler Truck (+ 0,05 Prozent auf 41,52 EUR) und Scout24 (-0,14 Prozent auf 72,70 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,45 Prozent auf 1 579,50 EUR), Henkel vz (-3,50 Prozent auf 70,52 EUR), SAP SE (-2,17 Prozent auf 165,92 EUR), Vonovia SE (-2,14 Prozent auf 25,18 EUR) und Siemens Energy (-1,78 Prozent auf 154,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 554 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,017 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at