Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Index im Fokus 23.09.2026 15:58:58

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus

Der LUS-DAX sinkt am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,93 Prozent auf 25 449,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 750,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 363,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 111,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24 922,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 538,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,59 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,52 Prozent auf 186,92 EUR), Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 283,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,20 Prozent auf 507,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,19 Prozent auf 1 003,20 EUR) und Hannover Rück (+ 1,03 Prozent auf 255,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Allianz (-3,53 Prozent auf 415,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,85 Prozent auf 42,23 EUR), Scout24 (-2,74 Prozent auf 72,65 EUR), Deutsche Bank (-2,60 Prozent auf 31,79 EUR) und Infineon (-2,41 Prozent auf 58,68 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 310 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Allianz 419,10 1,90% Allianz
Deutsche Bank AG 31,31 -0,71% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 282,70 0,32% Deutsche Börse AG
Hannover Rück 256,20 1,18% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 75,10 1,43% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 56,60 -2,80% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,47 -1,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 508,60 1,07% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 989,00 -3,25% Rheinmetall AG
SAP SE 182,64 -1,18% SAP SE
Scout24 69,30 -2,33% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 70,82 -2,64% Volkswagen (VW) AG Vz.

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