Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 25 208,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 344,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 143,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 26 052,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 25 820,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 379,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,61 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,39 Prozent auf 188,32 EUR), Continental (+ 1,76 Prozent auf 69,30 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,19 Prozent auf 40,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 40,16 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil HOCHTIEF (-2,01 Prozent auf 399,20 EUR), Bayer (-1,65 Prozent auf 44,20 EUR), Siemens Healthineers (-1,56 Prozent auf 37,27 EUR), Heidelberg Materials (-1,55 Prozent auf 146,10 EUR) und RWE (-1,39 Prozent auf 58,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 972 409 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at