Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich mittags schwächer

Der LUS-DAX erleidet am Mittag Verluste.

Um 12:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent auf 15 092,50 Punkte.

Bei 15 162,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 046,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 752,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, lag der LUS-DAX noch bei 15 918,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, wies der LUS-DAX einen Stand von 12 590,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 1,83 Prozent auf 20,56 EUR), Sartorius vz (+ 1,53 Prozent auf 319,00 EUR), Henkel vz (+ 1,43 Prozent auf 67,98 EUR), Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 236,30 EUR) und Infineon (+ 1,36 Prozent auf 32,82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil adidas (-3,34 Prozent auf 156,70 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 41,32 EUR), Covestro (-1,14 Prozent auf 49,51 EUR), Porsche (-0,89 Prozent auf 89,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 106,68 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 984 053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 143,054 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at