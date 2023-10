Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht der LUS-DAX am Mittwoch.

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 15 194,00 Punkte zurück.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 15 188,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 291,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 18.09.2023, bei 15 723,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.07.2023, den Stand von 16 134,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, wies der LUS-DAX einen Wert von 12 902,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,10 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit adidas (+ 4,18 Prozent auf 178,10 EUR), Continental (+ 2,15 Prozent auf 65,56 EUR), Daimler Truck (+ 1,42 Prozent auf 31,44 EUR), Zalando (+ 1,02 Prozent auf 22,68 EUR) und Hannover Rück (+ 0,48 Prozent auf 208,20 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens (-1,70 Prozent auf 131,68 EUR), Deutsche Bank (-1,46 Prozent auf 9,93 EUR), Covestro (-1,04 Prozent auf 47,36 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,02 Prozent auf 22,23 EUR) und Fresenius SE (-0,99 Prozent auf 25,02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 872 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 143,475 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at