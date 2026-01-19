Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Am Montag fiel der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,28 Prozent auf 24 949,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 907,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 067,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 288,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23 985,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Wert von 20 879,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,56 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 447,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 6,95 Prozent auf 44,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,96 Prozent auf 27,58 EUR), Rheinmetall (+ 0,95 Prozent auf 1 920,00 EUR), RWE (+ 0,27 Prozent auf 51,64 EUR) und EON SE (+ 0,11 Prozent auf 17,44 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen adidas (-5,19 Prozent auf 151,55 EUR), Porsche Automobil (-3,73 Prozent auf 36,11 EUR), Siemens Healthineers (-3,56 Prozent auf 44,65 EUR), BMW (-3,43 Prozent auf 85,68 EUR) und Airbus SE (-3,20 Prozent auf 210,35 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 8 406 215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 230,166 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,34 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at