Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:26 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 25 406,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 498,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 336,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.08.2026, wies der LUS-DAX 26 564,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 734,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 741,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,42 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,32 Prozent auf 57,88 EUR), Siemens Energy (+ 1,28 Prozent auf 142,68 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,01 Prozent auf 39,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,82 Prozent auf 71,46 EUR) und Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 42,65 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,73 Prozent auf 39,78 EUR), EON SE (-1,14 Prozent auf 16,96 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 955,50 EUR), Bayer (-1,10 Prozent auf 50,24 EUR) und Daimler Truck (-1,07 Prozent auf 42,55 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 242 346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at