Der LUS-DAX zeigte sich heute in Rot.

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,70 Prozent auf 24 752,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 155,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 680,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 26 279,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23 572,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,757 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,62 Prozent auf 65,24 EUR), BMW (+ 3,72 Prozent auf 55,24 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,18 Prozent auf 181,55 EUR), Beiersdorf (+ 2,23 Prozent auf 82,46 EUR) und Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 40,86 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR), Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), Commerzbank (-3,88 Prozent auf 34,17 EUR), Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR) und HOCHTIEF (-3,38 Prozent auf 325,60 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 483 959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 210,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at