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25.11.2026 17:58:31
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Mittwochshandels
Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,70 Prozent auf 24 752,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 155,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 680,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 26 279,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23 572,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,757 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,62 Prozent auf 65,24 EUR), BMW (+ 3,72 Prozent auf 55,24 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,18 Prozent auf 181,55 EUR), Beiersdorf (+ 2,23 Prozent auf 82,46 EUR) und Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 40,86 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR), Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), Commerzbank (-3,88 Prozent auf 34,17 EUR), Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR) und HOCHTIEF (-3,38 Prozent auf 325,60 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 483 959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 210,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Beiersdorf AG
|83,50
|0,97%
|BMW AG
|57,44
|2,35%
|Commerzbank
|33,14
|-4,93%
|Daimler Truck
|41,92
|1,40%
|Heidelberg Materials
|184,90
|0,65%
|Henkel KGaA Vz.
|88,06
|0,05%
|HOCHTIEF AG
|337,00
|0,42%
|Infineon AG
|42,58
|-0,65%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,70
|1,16%
|SAP SE
|193,82
|1,63%
|Siemens AG
|250,55
|-0,52%
|Siemens Energy AG
|117,34
|0,48%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,94
|2,78%
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