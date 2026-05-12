Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Der LUS-DAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Um 15:56 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,07 Prozent auf 24 023,50 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 014,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 209,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 802,00 Punkte. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 24 922,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der LUS-DAX bei 23 657,00 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,21 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 3,61 Prozent auf 73,25 EUR), Bayer (+ 3,24 Prozent auf 38,28 EUR), Symrise (+ 1,54 Prozent auf 73,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,32 Prozent auf 187,65 EUR) und QIAGEN (+ 0,94 Prozent auf 28,43 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-7,72 Prozent auf 18,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-5,55 Prozent auf 471,60 EUR), Siemens Energy (-4,31 Prozent auf 170,80 EUR), Rheinmetall (-2,87 Prozent auf 1 151,60 EUR) und Infineon (-2,06 Prozent auf 60,52 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 515 327 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at